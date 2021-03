Regina Elisabetta, la quiete dopo la tempesta: inaspettato omaggio

Non proprio giorni felici a Buckingham Palace per la Regina Elisabetta, ma una buona notizia sembra riportare l’arcobaleno nella Royal Family

La sorella della duchessa Kate Middleton è per la seconda volta mamma di una bellissima bambina: Grace Elizabeth Jane. Nata nelle prime ore di questo lunedì, 15 marzo, l’ultima arrivata della Royal Family prende – come secondo nome – quello della Regina Elisabetta.

L’iconica Pippa Middleton che ha creato molti rumors in seguito al matrimonio della sorella col principe Williams, ha voluto omaggiare la Regina Elisabetta, nonna del cognato, dando alla secondogenita il suo nome. Un meraviglioso gesto da parte della donna e suo marito, James Matthews, che arriva in un momento decisamente particolare per la Royal Family.

Regina Elisabetta, giorni difficili a Buckingham Palace: fiocco rosa porta serenità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pippa Middleton Matthews (@pippa.middleton.matthews)

Stando alle indiscrezioni di un insider al magazine Hello!, “Stanno tutti bene, sono felicissimi e sereni per la nuova arrivata”. La piccola pesa circa 3kg ed è diventata la nuova gioia dei genitori, nonché una ventata di serenità per l’Inghilterra e per la sua Regina. Dall’altra parte di Londra, tuttavia, ci sono due coniugi che fanno perdere il sonno alla Regina Elisabetta: l’intervista da Oprah Winfrey non è stata ancora digerita.

Megan Markle ed il marito Harry duca del Sussex con la loro intervista sono diventati iconici, nonché l’argomento più chiacchierato delle ultime settimane. Nonostante la Royal Family abbia tentato di metterci una pezza e provvedere alle smentite, le loro parole sono rimbalzate lungo tutto il web con la fantasia dei millenials che hanno provveduto ai migliori meme.