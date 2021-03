Netflix, un arrivo inaspettato sulla piattaforma: c’è la conferma

Un nuovo inaspettato contenuto è pronto a sbarcare su Netflix: in queste ore è arrivata la conferma ufficiale

Edens Zero è pronto a sbarcare su Netflix. I canali ufficiali dell’anime giapponese ed il canale YouTube di Netflix Anime hanno diffuso un nuovo trailer che va a confermare il debutto della serie di Hiro Mashima per il prossimo 11 aprile sull’emittente nipponica NTV. Lo stesso sbarcherà più tardi su Netflix, ma comunque nel corso di quest’anno.

Edens Zero sarà sviluppato dallo Studio J.C. Staff (DanMachi, Food Wars! Shokugeki no Soma). A far da regista Yuji Suzuki (Fairy Tail 3) mentre lo sceneggiatore sarà Mitsutaka Hirota. Il character design affidato a Yurika Sato che ha già diretto alcune animazioni in Hangyakusei Million Arthur 2.

LEGGI ANCHE—> Cashback, tutto annullato? L’annuncio fa tremare gli utenti

Netflix, le uscite del mese di aprile

1 aprile

Pinocchio

Elite – stagione 3

Il piano nella foresta

2 aprile

Jungle Cruise

Self-made: la vita di Madam C.J. Walker – Miniserie

Kakegurui

3 aprile

A gift from Bob

The English Game – Miniserie

Tokyo Ghoul

4 aprile

Animali Fantastici 3

Freud – stagione 1

Ingress: The Animation

5 aprile

Arma Letale 5

Ozark – stagione 3

Haikyu!! L’asso del volley

Netflix 6 aprile 2021 Martedì

Avatar 2

THE WITCHER

Rilakkuma and Kaoru

7 aprile

Baby Boss 2

RUSSIAN DOLL

Ultraman

8 aprile

Babylon

BREAKING BAD

The Disastrous Life of Saiki K.

9 aprile

Bernstein

MAD MEN

Violet Evergarden

10 aprile

Black Adam

BOJACK HORSEMAN

Devil May Cry

11 aprile

Cash Truck

BLACK SAILS

Tokyo Magnitude 8.0

12 aprile

Cinderella

SONS OF ANARCHY

Attacco dei Giganti S4

13 aprile

Clerks III

DAREDEVIL

Bleach: guerra dei mille anni

14 aprile

Cruella

STRANGER THINGS

Shaman King 2021

15 aprile

Doctor Strange 2: nel Multiverso della Pazzia

BLACK MIRROR

The Promised Neverland 2

LEGGI ANCHE—> Fortnite Stagione 6, tutte le novità e orario dell’evento di fine season