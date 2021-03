Milano, vaccini anti Covid direttamente dall’auto: bastano solo 5 minuti

Ad inaugurare i nuovi punti vaccinali al Drive Through di Milano, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerrini

Nuovo sistema adottato al parco del Trenno di Milano, dove a partire da questa mattina al Drive Through sono state organizzate due linee di auto per l’inoculazione del vaccino. Altre sei sono invece impiegate per effettuare gli screening.

Con i nuovi punti vaccinali direttamente dall’auto è possibile inoculare 2mila vaccini al giorno. A cominciare questa mattina il personale scolastico che si è sottoposto alla somministrazione del farmaco AstraZeneca.

Nuovi punti vaccinali direttamente dall’auto

I punti del Drive Through presenti nel parco del Trenno di Milano erano già utilizzati per processare i tamponi, ma da questa mattina due sono stati impiegati per le vaccinazioni. Sono previsti 20 minuti totali per ogni cittadino di cui 5 minuti per l’inoculazione del vaccino e 15′ di attesa nel parcheggio del Drive Through per monitorare eventuali reazioni al farmaco.

Sei postazioni continueranno ad essere utilizzate per le attività di screening con tamponi molecolari e test rapidi. Oltre ai docenti quest’oggi hanno inaugurato i due punti vaccinali il Governatore della Lombardia Attilio Fontana, il ministro della Difesa Lorenzo Guerrini e Anna Scavuzzo vicesindaco di Milano.