Live Non è la D’Urso, dichiarazione imbarazzante in studio: “Ho recitato”

Grande scivolone di un ospite nel salotto di “Live – Non è la D’Urso” dove la conduttrice ha deciso di prendere le distanze

Grandissimo scivolone per Pietro Delle Piane ospite ieri sera nel salotto di “Live – Non è la D’Urso”. L’attore insieme alla sua fidanzata Antonella Elia ha affrontato le “5 Sfere” ma sentendosi attaccato sulla sua partecipazione a “Temptation Island”, Pietro ha commesso una delle sue gaffe televisive.

Com’è già risaputo, difatti, non sarebbe questa la prima volta che il fidanzato della Elia prenda dei capitomboli con le sue dichiarazioni.

A “Temptation Island” Pietro non si è comportato da vero fidanzato tanto da portare Antonella Elia, da poco vista nelle vesti di opinionista nell’ultima edizione del GF Vip, a voler uscire dal gioco senza di lui. Ma le affermazioni fatte ieri sera dall’attore nel salotto di “Live – Non è la D’Urso”, hanno creato non poco imbarazzo.

Dichiarazioni choc nel salotto della D’Urso: la conduttrice prende le distanze

Attaccato dai cinque “Sferati” nell’amatissimo scontro di “Live-Non è la D’Urso”, Pietro Delle Piane per giustificare i suoi atteggiamenti nel programma televisivo ideato da Maria De Filippi, ha dichiarato: “A Temptation Island avevo un copione, vi pare che entravo innamorato perso e poi..”.

Dichiarazione molto forte che ha creato tanto imbarazzo in studio con la conduttrice Barba D’Urso che ha subito cercato di deviare il discorso. Ma un comunicato uscito poco dopo ha fatto si che la D’Urso tornasse ad affrontare la questione.

Difatti la conduttrice ha dichiarato che sarà lo stesso Pietro Delle Piane ad assumersi le responsabilità su quanto dichiarato nel suo salotto televisivo: “Noi ne prendiamo ovviamente le distanze perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma che non è copionato, ma questo lo sappiamo infatti appena ho sentito la parola ‘Temptation Island’ ho tentato di dire, non parliamo di questa trasmissione perché non mi permetterei mai”.

Dopo questo grande scivolone sarà dunque Pietro Delle Piane, attualmente tornato con la Elia, ad assumersi ogni responsabilità con l’amatissima Maria De Filippi, ideatrice del programma ieri contestato dall’attore.