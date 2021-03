Isola dei Famosi, Elisa Isoardi confessa il motivo della sua partecipazione. La conduttrice sarà tra i 16 naufraghi che sbarcheranno in Honduras

Ci siamo. Fra poche ore avrà inizio la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality ambientato in Honduras sarà in onda su Canale 5, con la conduzione della bravissima Ilary Blasi. Dopo il Grande Fratello Vip, quindi, l’attesa per tutti gli appassionati di Tv e gossip è praticamente finita. Saranno 16 i naufraghi a recarsi in Centro America, nonostante le problematiche legate alla pandemia e ai viaggi in questo periodo a livello mondiale. Tra di loro ci sarà anche Elisa Isoardi, più carica che mai e vogliosa di rimettersi in gioco. L’ex conduttrice de “La prova del cuoco”, ha fatto sognare i telespettatori con la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”, splendida protagonista al fianco di Raimondo Todaro, diventando una delle coppie più amate. Ora a TV Sorrisi e Canzoni, la Isoardi ha raccontato cosa l’ha spinta a prendere parte all’Isola 2021.

Isola dei Famosi, Elisa Isoardi carica: “Sono alla continua ricerca di emozioni”

Come condiviso attraverso il suo profilo Instagram, Elisa Isoardi ha già fatto capire di essere pronta ad affrontare la nuova avventura sull’Isola. Già prima di partire per l’Honduras si è rimessa in perfetta forma, temprando il suo fisico per la dura vita da naufraga. Il motivo per cui ha deciso di accettare la proposta di Mediaset è però legato alla mente e alle motivazioni.

“Sono alla continua ricerca di emozioni e sfide“. Questa lo sarà sicuramente anche dal punto di vista alimentare. “Temo il picco glicemico e la fame, dovendo mangiare praticamente solo riso per tutto il tempo”.

Poi sul modo di comportarsi e di porsi nei confronti degli altri concorrenti aggiunge: “Ho bisogno dei miei momenti di solitudine, quindi ogni tanto mi isolerò. Per il resto sono un tipo molto generosa e credo che mi troverò bene”.

Per saperlo non resta che attendere la prima serata e sintonizzarsi su Canale 5.