Gianni Morandi è ancora ricoverato in ospedale dopo il terribile incidente in cui è stato coinvolto. Ecco le condizioni del cantante: arriva un annuncio importante direttamente dalla clinica.

C’è grande apprensione in Italia per le condizioni di Gianni Morandi, l’amatissimo cantante ricoverato lo scorso 11 marzo dopo uno spiacevole incidente domestico. Ma fortunatamente arrivano ottime notizie dalla clinica ospedaliera. Le condizioni del 76enne infatti, il quale ha rimediato ustioni alle mani e alle gambe, fortunatamente restano stabili e non è assolutamente in pericolo di vita.

Gianni Morandi, le condizioni del cantante

Attualmente all’ospedale Bufalini di Cesena, per il momento è stato anche scartata la possibilità di un intervento chirurgico preso invece in considerazione nelle scorse ore. Una notizia che conferma appunto i miglioramenti netti e il sano ottimismo dell’equipe medica. Il cantautore resterà ricoverato ancora per un po’ per sicurezza, ma tutto lascia pensare a delle dimissioni in arrivo già nei prossimi giorni. Un sospiro di sollievo, pertanto, per tutti i fan e soprattutto per il diretto interessato che se l’è vista brutta.