Fabrizio Corona non sembra migliorare. Le sue condizioni psicofisiche sono preoccupanti. A rivelarlo il suo avvocato che oggi gli ha fatto visita.

Gabriella Previtera, mamma di Fabrizio Corona, è stata ospite al programma televisivo in onda su La7 condotto da Massimo Giletti, Non è l’Arena. La madre del re dei paparazzi era preoccupata per la sorte di suo figlio e in diretta ha affermato che lo stanno rimettendo in carcere in un momento di aggravamento della sua patologia. “La malattia mentale non è sintomatica, colpisce anche l’anima”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Oscar 2021, svelate tutte le nomination: Laura Pausini tenta la doppietta

La signora Gabriella ha detto che Fabrizio “soffre di disturbo narcisistico borderline con sindrome depressiva maggiore che lo porta a dei comportamenti che fanno in modo che lui possa essere punito”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Infortunio Ibrahimovic, grossa novità in casa Milan: le sue condizioni

Fabrizio Corona ha riprovato a farsi del male: aggiornamento choc dal carcere

L’ultimo comunicato pubblicato sul profilo ufficiale di Fabrizio Corona mette al corrente il pubblico di una visita effettuata dal suo avvocato, Cristina Morrone e dello stato di salute in cui è stato trovato tra le mura gelide della prigione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Isola dei Famosi, Elisa Isoardi confessa il motivo della sua partecipazione

L’avvocato Cristina Morrone, collaboratrice dell’avvocato Chiesa, questa mattina è stata al Niguarda a trovare Fabrizio. Fabrizio ha di nuovo tentato di farsi del male, questa volta utilizzando una biro con cui si è colpito di nuovo alle vene delle braccia.

L’avvocato Morrone ha trovato Fabrizio Corona in condizioni psicofisiche debilitate e preoccupanti, decisamente peggiori ai giorni scorsi. La situazione verrà ovviamente monitorata e seguiranno aggiornamenti.