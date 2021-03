Covid-19, Fedez non ci sta: arriva il duro sfogo – FOTO

Covid-19 | Arriva un durissimo sfogo del rapper Fedez dopo la sospensione del vaccino AstraZeneca: le parole

E’ molto duro lo sfogo di Fedez, arrivato sul proprio profilo Instagram, riguardante la questione delle vaccinazioni anti Covid-19. Il rapper ha reso pubblico l’sms arrivato sul cellulare di sua nonna da parte della Regione Lombardia. In esso c’era scritto del rinvio dell’appuntamento per la vaccinazione a causa delle consegne ridotte: “Faremo il possibile per assicurarti quanto prima la convocazione, intanto scusaci per l’inconveniente, sappi che la tua salute è la nostra priorità”.

Fedez, consapevole del fatto che sono molte le persone a trovarsi in questa situazione, ha definito il tutto davvero “assurdo”. Lo stesso ha anche pubblicato la risposta della nonna che alla Regione Lombardia ha fatto presente: “Tra dieci giorni compio 90 anni…”.

Fedez ed il successo di ‘Chiamami per nome’

Fedez è reduce dal festival di Sanremo, a cui ha partecipato con Francesca Michielin con il brano ‘Chiamami per nome’, che li ha visti piazzarsi secondi alle spalle dei Maneskin.

La canzone in radio, e non solo, sta riscuotendo un grande successo. La top 10 della classifica FIMI li vede in cima, davanti proprio al gruppo punk rock che ha vinto la rassegna canora.