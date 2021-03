Covid-19, bollettino 15 marzo: 15.267 contagi e 354 morti

Covid-19, ecco il nuovo bollettino aggiornato a livello nazionale: i dati su contagi, decessi e guarigioni

La Protezione Civile pochi minuti fa, come di consueto, ha rilasciato i numeri riguardanti l’andamento dell’epidemia da Coronavirus. I contagi quest’oggi sono stati 15.267, a fronte di 179.015 tamponi. I decessi, purtroppo, 354, mentre 15.807 i guariti. Siamo a 6.715.732 di dosi di vaccino somministrate in totale.

Intanto aumentano i posti occupati per quel che riguarda i ricoveri di degenza ordinaria (+820) e le terapie intensive (+75). Il tasso di positività è dell’8,5% (+0,7%).

Covid-19, l’Aifa vieta l’utilizzo del vaccino AstraZeneca

L’agenzia italiana del farmaco (Aifa), di comune accordo con gli altri paesi europei, ha deciso di estendere “in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema”, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca in tutto il paese.

“Al momento – affermano – sono in corso approfondimento”. L’Aifa “renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose”.