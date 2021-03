Cashback, tutto annullato? L’annuncio fa tremare gli utenti 

Cashback, clamoroso colpo di scena all’orizzonte: la notizia arriva da una fonte ufficiale del governo e ora gli utenti tremano. Ecco cosa può succedere a strettissimo giro. Si tratta di una brutta sorpresa.

Ora trema davvero il cashback di Stato, con una possibile chiusura anticipata che diventa sempre più una possibilità concreta. Le ombre si allungano perché malgrado alcune smentite anche ufficiali giunte nei giorni scorsi, questa mattina c’è stato invece un annuncio che potrebbe tramutarsi in un clamoroso colpo di scena.

Cashback verso la cancellazione?

Questo tuttavia non avverrebbe nell’immediato, piuttosto riguarderebbe solo il secondo semestre lasciando concludere dunque questa ‘corsa’ nonostante tutte le irregolarità del caso e una classifica a dir poco falsata. L’input è giunto da Claudio Durigon, sottosegretario dell’Economia intervenuto quest’oggi ai microfoni de Il Messaggero.

Il referente politico, del resto, non ha nascosto che con l’annullamento di tale intervento si ricaverebbero tanti soldi che potrebbero essere dirottati alle categorie in difficoltà. Una linea – evidenzia Durigon – sposata tra l’altro anche da altri esponenti del governo. Anche perché, quantificando, sospendere il programma significherebbe un risparmio mega che oscilla tra i 2 e i 3 miliardi di euro. Soldi preziosi in un simile periodo storico.