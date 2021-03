Calciomercato Milan, Paolo Maldini mette nel mirino un bomber giovane per garantirsi il futuro. Ma c’è grande concorrenza



Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è tutto da scrivere, gli altro attaccanti nerazzurri non danno nessuna garanzia di poter essere decisivi e Andrea Belotti per ora è solo un’idea. Ecco perché il Milan da tempo ha cominciato a guardarsi in giro alla caccia di un bomber che possa garantire presente e futuro del club.

L’ultimo nome è uno di quelli che stuzzica di più perché racchiude perfettamente quello che stanno cercando i rossoneri: è giovane, forte e ha grande fame. Lui è Dusan Vlahovic che già prima della tripletta di sabato sera a Benevento stava decollando: 12 gol in questa stagione, 18 in tutto con la Fiorentina in Serie A ma soprattutto è un classe 2000.

Ma qual è il presente del bomber serbo? Ha un contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2023, ma il club da tempo punta ad un prolungamento che serva a blindarlo e farlo diventare la pietra angolare sulla quale costruire il futuro. Come spiega ‘La Gazzetta dello Sport’ la proposta è di arrivare a 1,2 milioni a stagione, il triplo cioè di quello che guadagna adesso. Ma lui sa di valere più di quella cifra e più di quella squadra, quindi non sembra avere nessuna intenzione di sedersi al tavolo.

Vlahovic sospeso tra Milan e Roma: ecco perché entrambe lo hanno messo nel mirino

In questo stallo può quindi inserirsi il Milan che però non è il solo a stimare Vlahovic. Sulle sue tracce infatti ci sarebbe anche la Roma che ha già deciso di separarsi da Edin Dzeko a fine campionato: per questo anche lei a caccia di un attaccante da doppia cifra per inserirlo nel gruppo.

Conterà di più la volontà del giocatore, che punta decisamente ad obiettivi come la Champions League e di riflesso anche lo scudetto, oppure quella del club? per adesso la Fiorentina non sembra avere intenzione di fare muro contro muro ma è ceretamente una situazione delicata.

Molto dipenderà da come finirà questa stagione sia per i viola che per i possibili acquirenti. Ma certo pensare ad un Milan con Vlahovic e Ibrahimovic, che potrebbe quasi essere suo padre, è una prospettiva stimolante.