Calciomercato Juventus, una bandiera ai saluti: le cifre dell’addio

Si mobilità soprattutto sul calciomercato in uscita la Juventus. Il Ds Fabio Paratici punta alla rifondazione ed una bandiera è pronta a dire addio.

L’uscita dalla Champions League della scorsa settimana rischia di segnare il futuro della Juventus, che il prossimo calciomercato sembrebbe pronta a rivoluzionare la rosa. Infatti non c’è in bilico solamente lo stipendio di Cristiano Ronaldo, ma anche diversi senatori potrebbero dire addio. Giorgio Chiellini sembrebbe pronto ad appendere gli scarpini al chiodo, mentre sempre in difesa potrebbe esserci un nuovo addio. Stiamo parlando di Leonardo Bonucci, che dovrebbe nuovamente lasciare la Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Milan-Napoli, Donnarumma furioso: cos’è successo

Infatti il difensore della Nazionale Italiana sembrebbe pronto a volare in Francia per accordarsi con il Paris Saint-Germain per la prossima stagione. D’altra parte Bonucci sembrebbe disposto a lasciare i bianconeri solamente per un’altra big europea, nonostante i 33 anni. L’operazione dovrebbe concludersi per una cifra che si aggira tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Il difensore è apprezzato da Mauricio Pochettino, che è pronto a rinforzare il reparto arretrato con un giocatore del calibro di Bonucci.

Calciomercato Juventus, in estate arriva la rivoluzione: diversi i big pronti a dire addio

Leonardo Bonucci, però, non dovrebbe essere l’unico pronto all’addio. Infatti insieme alla cessione del difensore della Nazionale, potrebbero dire addio diversi big. Già da questa stagione si è potuto vedere un cambio generazionale tra le fila bianconere, che per la prima volta dopo nove anni potrebbe concludere la stagione con zero titoli.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, il grande colpo si allontana: l’annuncio del calciatore

I bianconeri in estate dovranno trovare un sostituto di Giorgio Chiellini, vicino al ritiro, e di Leonardo Bonucci, con la Juventus pronta a far cassa. Ma i dubbi non mancano nemmneno in attacco. Bisogna risolvere il rebus Cristiano Ronaldo, che potrebbe tornare al Real Madrid.

Ma la vera plusvalenza potrebbe arrivare da Paulo Dybala. ‘La Joya’, infatti, potrebbe volare in Inghilterra, con il Liverpool pronto a piazzare un’offerta da ben 70 milioni di euro. Cresce quindi l’incertezza, con la Juventus che vuole tornare ad accarezzare il sogno Champions League, infatti, il massimo trofeo europeo manca dalla stagione 1995-96.