Arisa è scoppiata in lacrime in diretta TV. I fan sono rimasti spiazzati dinanzi alle sue dichiarazioni: “Mi sono ripreso l’anello”.

Ieri Arisa è stata ospite a Domenica In e dopo aver visto un video dove i protagonisti erano lei e il suo fidanzato Andrea Di Carlo è scoppiata in lacrime. Alcuni hanno sospettato che la cantante ha pianto di gioia, mentre i più maliziosi hanno sospettato la fine della relazione. Ma cos’è successo realmente?

Già domenica scorsa, nella puntata speciale con zia Mara dopo Sanremo, Arisa si è mostrata vaga sulla relazione con Di Carlo. Oggi quella crisi ha trovato conferma e i due si sarebbero lasciati pochi giorni prima del Festival di Sanremo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Anticipazioni Isola dei Famosi, tante novità: divisione in gruppi ed esperimenti

Arisa, lacrime in diretta TV: il motivo spiazza i fan

Andrea Di Carlo ha confermato il gossip che ha tenuto banco in queste settimane. Al settimanale Oggi, l’ex fidanzato di Arisa ha spiegato di non sentirsi riconosciuto da lei come fidanzato, anche dopo il filmato a Domenica In.

“Si è messa a piangere ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Io sono innamorato. Domenica sera è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico. Per me è finita, non torno indietro”.

“Il matrimonio è annullato e mi sono ripreso l’anello”. Di Carlo ha aggiunto di avere un dubbio e non è ancora certo che Arisa abbia dimenticato del tutto il suo ex e che non voglia fare di tutto per tornare insieme a lui.