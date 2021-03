Anticipazioni Uomini e Donne, oggi arriva l’incredibile decisione

Arriva un’incredibile decisione da parte della tronista Samantha Cruccio. Il suo atteggiamento scatena il caos in studio

Non mancano le anticipazioni sulla puntata di “Uomini e Donne” che vedremo andare in onda oggi pomeriggio. Sarà questo un inizio di settimana molto acceso con lo scontro tra la tronista Samantha Curcio ed il cavaliere Armando Incarnato.

Ma a lasciare tutti senza parole sarà una scelta che la giovane tronista deciderà di fare nell’episodio del dating show in onda oggi, lunedì 15 marzo. Samantha deluderà non poco Alesio e Ugo, suoi corteggiatori, con i quali nel corso delle prime settimane del suo percorso a “Uomini e Donne” aveva iniziato un’interessante conoscenza.

Ad avere un’importante reazione sarà soprattutto Alessio il quale dirà apertamente di essere rimasto esterrefatto dal comportamento di Samantha. Da qui le reazioni degli opinionisti e di Armando Incarnato che deciderà di inveire contro la tronista per la sua incoerenza.

POTRESTI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip, che scintille tra due concorrenti dell’ultima edizione – VIDEO

Vediamo qual è la scelta della Cruccio che scatena il caos in studio

Samantha Cruccio nel corso della sua esperienza a “Uomini e Donne” si è sempre mostrata interessata a due dei suoi corteggiatori, Alessio e Ugo, ma la scelta che vedremo andare oggi in onda ha creato il caos in studio. Deluso dalla tronista, probabilmente Alessio deciderà di lasciare il Trono Classico.

Gli atteggiamenti della Cruccio non piaceranno agli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma soprattutto sarà il cavaliere del Trono Over, Armando Incarnato, ad inveire contro Samantha. Le polemiche si accenderanno a causa della nuova scelta della tronista che deciderà di indirizzare le sue attenzioni a Gero Natale, cavaliere del Trono Over.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Live Non è la D’Urso, dichiarazione imbarazzante in studio: “Ho recitato”

I due racconteranno di essersi frequentati in settimana e di voler proseguire la loro conoscenza. A tal riguardo, Armando Incarnato insinuerà dei dubbi sull’autenticità degli atteggiamenti sinora tenuti dalla tronista, precisando che gli stessi Alessio e Ugo sono due ragazzi completamente opposti sia mentalmente che fisicamente. A questo punto la Cruccio ammetterà di essere stata attratta da Alessio per il suo carattere e da Gero per la sua bellezza esteriore.