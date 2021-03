L’Isola dei Famosi andrà in onda oggi lunedì 15 marzo in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni della prima puntata.

Oggi lunedì 15 marzo andrà in onda in prima serata la prima puntata dell’Isola dei Famosi, il game show condotto da Ilary Blasi. La nuova edizione, prodotta in collaborazione con Banijay Italia porta con se tante novità a partire dal cambio conduttore e quello dell’inviato.

Il celebre volto dell’Isola dei Famosi, quello dell’inviato Alvin è stato sostituito da Massimo Rosolino. Mentre tra gli opinionisti del programma ci saranno Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Anticipazioni Isola dei Famosi, tante novità: divisione in gruppi ed esperimenti

Le puntate dell’Isola dei Famosi vanno in onda due volte a settimana su Canale 5: ogni lunedì e giovedì sera. I 16 concorrenti che parteciperanno all’Isola dei Famosi 2021 sono: Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Miryea Stabile.

In questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi i naufraghi sono divisi in due gruppi: i Buriňos, persone veraci e genuine, e i Rafinados che si contraddistinguono per eleganza e classe.

Altro elemento di novità è Parasite Island. I suoi abitanti sono Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, due concorrenti incapaci e inadatti a vivere in un contesto selvaggio come quello dell’Isola.