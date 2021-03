America’s Cup, occasione sprecata per Luna Rossa: doppia sconfitta. Team New Zealand si è portata a casa il quarto e il quinto punto della serie finale

Non è stata una grande nottata per Luna Rossa. L’imbarcazione di Patrizio Bertelli ha portato a casa una doppia sconfitta e si trova ora sotto per 5-3 nella serie finale.

Prada AC75 è stata anche sfortunata in entrambe le occasioni. Nella settima regata dell’America’s Cup la partenza di James Spithill era stata ottima, potendo usufruire di un ingresso al gate migliore dei rivali. Poi però, sia una scelta di posizionamento opinabile nel lato di regata, con un cambio improvviso di vento, sia la velocità di base di Team Zealand, superiore quando salgono i nodi, hanno fatto la differenza. Alla fine i padroni di casa hanno superato la linea del traguardo nel Golfo di Hauraki con 58″ di vantaggio. E’ la prima occasione in questa finale che a vincere la regata sia l’imbarcazione partita in svantaggio.

America’s Cup, occasione sprecata per Luna Rossa: Team New Zealand vola sul 5-3

Nel secondo round di giornata è andata ancora peggio. Il vento l’ha fatta da padrone, perchè oltre ad essere partita meglio, Luna Rossa aveva accumulato oltre 1 km di vantaggio (4 minuti). Poi però una volta girata la prima boa, tutto è cambiato e i salti di vento hanno fatto la differenza. All’inizio sono stati vantaggiosi per Prada, con i neozelandesi costretti quasi a fermarsi. Poi però la cattiva sorte è toccata al Contender, bloccati proprio sul più bello e rimontati alla grande da New Zealand. Nessuna sorpresa nel finale e traguardo tagliato dal Defender con 3’55” di vantaggio. Anche il punto del 5-3 è finito quindi dal lato dei kiwi che ora si portano a due vittorie della conquista della 36a edizione dell’America’s Cup. Appuntamento a questa notte, sempre ore 4 italiane, per la nona e decima regata.