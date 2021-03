Vaccino AstraZeneca, anche il Piemonte sospende la somministrazione

Anche il Piemonte ha sospeso la somministrazione del vaccino di AstraZeneca: “Un atto di estrema prudenza”

Continua la polemica intorno al vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca. A seguito della morte di un docente avvenuta nelle scorse ore a Biella, anche il Piemonte ha deciso di sospendere in via precauzionale la somministrazione del farmaco. Ad annunciarlo il commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell’Unità di crisi Antonio Rinaudo.

“Stiamo parlando di un atto di estrema prudenza. Aspettiamo di verificare se esista un nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e la morte del docente” ha commentato l’assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi: “Mai prima d’ora era stata segnalata alcuna criticità particolare a seguito della vaccinazione“. Sono in corso tutte le procedure previste, dopo l’attivazione da parte della Commissione piemontese sulla farmaco-vigilanza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pd, Letta è il nuovo segretario: “Non saremo il partito del potere e delle Ztl”

Vaccino AstraZeneca, Irlanda ne chiede la sospensione

Anche all’estero, il discorso non cambia. Poco fa, le autorità sanitarie dell’Irlanda hanno chiesto ufficialmente al governo di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca. A riportarlo Skynews, secondo cui sarebbero stati analizzati i nuovi dati sul farmaco forniti dall’Agenzia per il farmaco norvegese. Si parla ancora una volta di coaguli nel sangue, anche se il vice direttore della Sanità irlandese Ronan Glynn ha precisato che ancora non ci sono evidenze.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Zona rossa, cosa si può fare dal 15 marzo: tutte le nuove regole da seguire

“Non ci sono collegamenti tra il farmaco e i pochi casi che si sono verificati, ma sono in corso i dovuti approfondimenti” le sue parole: “In base al principio di precauzione, credo sia giusto sospendere il programma di vaccinazione, almeno fino a quando non avremo nuovi riscontri“.