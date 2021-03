Scuola, da domani quasi 7 milioni di studenti resteranno a casa

Scuola, scenario sempre più drammatico sul fronte scolastico: lo rivelano i nuovi dati relativo agli studenti ancorati a casa a partire da domani.

Continua il terribile periodo sul fronte scolastico causa pandemia. Come infatti riporta Tuttoscuola, da domani, a causa delle nuove chiusure, saranno addirittura 6.9 milioni i ragazzi che seguiranno le lezioni direttamente da casa con la didattica a distanza. Si tratta di 8 su 10 degli 8.5 milioni di iscritti nelle scuole statali e paritarie.

Scuola, milioni di ragazzi a casa: i dati choc

L’incremento si registra soprattutto in tre regioni: Lazio, Veneto e Piemonte. Tuttavia vi è una disparità enorme sul territorio nazionale, perché il virus costringe a restare a casa circa il 95% degli studenti del Nord Italia mentre meno di 2 studenti su 3 al Sud. Il Centro Italia, invece, al momento presenta una media di 8 su 10. Continuano i danni, in ogni caso, sia per quanto riguarda il programma scolastico che la socialità negata.