Roma, grossa tegola per i giallorossi: stop di 1 mese 

Roma, grosso problema per i giallorossi e Paulo Fonseca: arriva brutte notizie dall’infermeria di Trigoria.

Tegola pesante in casa Roma in piena corsa Champions: si ferma Henrikh Mkhitaryan. E con un infortunio anche piuttosto serio per il 32ene armeno che nella prima parte di stagione ha trascinato i capitolini. Come infatti riferisce SkySport, per l’attaccante si registra una lesione al soleo destro che comporta praticamente a un 3-4- settimane di stop. Una notizia non felice per i giallorossi che in attacco, per tutt’altre questioni, sono stati costretti a rinunciare a Edin Dzeko.

Potrebbe interessarti anche —-> Calciomercato Juventus, super colpo in attacco: lo porta Dybala

Roma, si ferma Mkhitaryan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport (Italia) (@skysport)

La buona notizia, dall’altra parte, è la pausa nazionale in arrivo che andrà dal 22 al 30 marzo. Il problema più che altro è che quest’assenza peserà per lo scontro diretto contro il Napoli per la Champions. Paulo Fonseca dovrà affidarsi maggiormente a Stephan El Shaarawy, Pedro e Borya Maioral per i prossimi appuntamenti.