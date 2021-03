Pd, Letta è il nuovo segretario: “Non saremo il partito del potere e delle Ztl”

Con 860 voti a favore, l’ex premier Enrico Letta è il nuovo segretario del Pd. Ecco le sue parole all’Assemblea nazionale

Inizia la nuova era del Partito Democratico. Con 860 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti, l’ex premier Enrico Letta è stato eletto nuovo segretario questa mattina. “Oggi nasce un nuovo Pd, che non sarà più il partito del potere e delle Ztl, ma un movimento che apra le sue porte ai territori, ai sindacati e alle imprese” ha spiegato, aggiungendo: “In cima all’agenda ci saranno le donne, il voto ai 16enni, lo ius soli, il Sud, l’ambiente, la lotta ai paradisi fiscali in Ue“.

L’obiettivo è quello di vincere le elezioni del 2023 in coalizione. “Dialogheremo con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Quando siamo andati per conto nostro, abbiamo sempre perso” ha dichiarato il neo segretario del Pd.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Zona rossa, cosa si può fare dal 15 marzo: tutte le nuove regole da seguire

Pd, parla Letta: “Servirà un atteggiamento nuovo”

Un’approvazione (quasi) totale quella che l’Assemblea nazionale del Pd ha riservato ad Enrico Letta, nuovo segretario del partito. “Stiamo vivendo un periodo complicatissimo a causa della pandemia. Fino all’estate, ci saranno purtroppo nuovi lutti e sofferenze. La sfida principale ora rimane la salute, ma una volta compiuto lo sforzo finale ci sarà una nuova era” ha spiegato l’ex premier: “I democratici dovranno essere progressisti nei valori, riformisti nel metodo e radicali nei comportamenti“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Meteo, torna il maltempo: prossima settimana piogge, gelate e venti forti

Attenzione speciale rivolta nei confronti delle donne e della parità di genere, messa in primo piano da Letta: “Già il fatto che io sia qui e non una segretaria donna, dimostra che qualcosa non va“. Spazio anche ad una battaglia storica del partito: il voto ai 16enni. “Credo sia molto complicato, ma secondo me bisogna allargare il peso dei giovani nella società” ha concluso Letta.