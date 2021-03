Monete rare da 2€, controllate subito: valgono oltre 2.000 euro!

Monete rare da 2€, in pochi lo sanno ma valgono tantissimi: anche più di 2.000 euro! Potrebbe essere nelle vostre case senza saperlo: controllate subito.

Quante volte snobbiamo e accantoniamo le varie monete che riteniamo spesso anche fastidiose? Le lasciamo lì in un angolo, nei cassetti o in generale nel dimenticatoio, per poi rispolverarle solo per pagare il parcheggio o poche altre cose. Quello che non tutti sanno, però, è che spesso tra queste si nascondono anche dei veri e propri piccoli tesori che vanno oltre il loro stesso valore.

Monete rare da 2€, ecco i pezzi più rari

Parliamo di quelle monete rare, uniche per un errore di stampa o per un evento storico, che potrebbe assicuraci un bottino non indifferente qualora ce la ritrovassimo a casa. A rendere raro un pezzo è soprattutto la coniatura per un evento raro. Il pezzo si differisce così per il simbolo che appare sul retro, il quale, ovviamente, non sarà quello a cui siamo ormai da anni abituati.

Attenzione soprattutto alle monete di 2€. Un pezzo raro a tal proposito è la versione di San Marino lanciata nel 2004, la quale celebra Bartolomeo Borghesi. Con una moneta del genere, per esempio, potreste ricavarci fino a 200 euro. Si va invece in proiezione dei 300 per quanto riguarda la versione speciale dedicata alla 20a giornata Mondiale della gioventù lanciata dalla Città del Vaticano.

Potrebbe invece addirittura finanziarvi una super vacanza la moneta del 2007 prodotta dal principato di Monaco dedicato al 25esimo anniversario della morte di Grace Kelly: ritrovarvela, infatti, potrebbe portarvi fino a un bottino di 2.500 euro. C’è inoltre anche una variante che raffigura Monaco per la celebrazione dell’800esimo anniversario: in questo caso il tesoretto sarebbe di 1.500€.