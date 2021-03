Un big match Milan-Napoli concluso con una vittoria per gli azzurri di Gattuso che possono tirare un sospiro di sollievo

Buona prestazione del Napoli di Gattuso che può tirare un sospiro di sollievo contro la sua ex squadra. Un gol di Matteo Politano alla ripresa è bastato per portare a casa tre punti preziosi per gli azzurri in un momento di difficoltà e di tante partite di seguito.

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, super colpo in attacco: lo porta Dybala

Ad uscire, a testa alta, ma sconfitti sono i rossoneri di Pioli anche piuttosto nervosi al termine della gara. Un fallo in area di rigore che ha portato l’arbitro Pasqua al VAR, non convalidato ed un bruttissimo fallo di Theo Hernandez su Osimhen hanno scaldato gli animi degli ultimi minuti. Le due squadre non possono permettersi distrazioni: rispettivamente Manchester United e Roma le prossime avversarie.

Milan-Napoli 0-1: voti, highlights e tabellino

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS DI MILAN-NAPOLI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 4; Dalot 5.5, Gabbia 5, Tomori 6.5, Theo 6.5; Tonali 6, Kessié 5.5 (67′ Meité 6); Castillejo 5.5 (60′ Saelemaekers 6), Calhanoglu 6 (60′ Brahim Diaz 6), Krunic 6 (60′ Rebic 6.5); Leao 5.5 (79′ Hauge sv).

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 7.5; Di Lorenzo 6.5, Maksimovic 6, Koulibaly 7, Hysaj 6; Fabian Ruiz 6.5, Demme 6.5 (79′ Bakayoko sv); Politano 7.5 (79′ Mario Ruisv), Zielinski 5.5 (75′ Elmas 6), Insigne 6; Mertens 6 (59′ Osimhen 6).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, un tris di fenomeni per bloccare CR7

AMMONITI: 25′ Maksimovic (N), 69′ Di Lorenzo (N);

MARCATORI: 49′ Politano (N), 89′ T. Hernandez (M), 89′ dalla panchina Gattuso (M)