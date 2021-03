Milan-Napoli, streaming gratis: dove vedere il posticipo di Serie A in diretta

Manca poco al posticipo di Serie A tra Milan e Napoli. Andiamo a vedere dove seguire il match che chiude la 27esima giornata in diretta e streaming gratis.

Alle 20:45 Milan e Napoli si affronteranno al San Siro, per il match che chiuderà la 27esima giornata di Serie A. I rossoneri continuano a credere nel sogno scudetto, nonostante lo sprint dell’Inter, e galvanizzati dal match contro il Manchester United proveranno a conquistare la vittoria. D’altra parte troviamo i partenopei, che in questa stagione possono ambire solamente ad un piazzamento in Champions League. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due formazioni in campo.

Partiamo subito dai padroni di casa del Milan, con i rossoneri reduci dall’ottimo ottavo di finale di Europa League. All’Old Trafford, i ragazzi di Stefano Pioli hanno conquistato un prezioso 1-1, dopo una partita dominata in lungo ed in largo. Adesso cercheranno di concentrarsi sul campionato, per continuare ad inseguire il sogno scudetto. Grande assente del match, però, saranno Zlatan Ibrahimovic, Mario Mandzukic, Ante Rebic e Ismael Bennacer.

Dall’altra parte troviamo il Napoli di Gennaro Gattuso. Agli azzurri, in questa stagione, non resta che lottare per un posto in Champions League. Inoltre i partenopei hanno recuperato in settimana anche Hirving Lozano, che potrebbe entrare a partita in corso. Ad oggi infatti, il tecnico calabrese dovrà fare a meno solamente di Faouzi Ghoulam (stagione finita), Rrahmani e Petagna. Andiamo a vedere dove seguire Milan-Napoli in streaming gratis.

Milan-Napoli, streaming gratis: Sky o DAZN?

Tutto pronto per l’ultimo match della 27esima giornata di Serie A tra Milan e Napoli. La partita si giocherà sul palcoscenico dello Stadio San Siro e sarà offerta in esclusiva da Sky, con la pay-tv che mette a disposizione tre canali: Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del satellite). Il match sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.