Maria De Filippi, arriva l’annuncio: non succedeva da 15 anni 

Maria De Filippi, clamoroso colpo di scena. Arriva un annuncio importante riguardante la conduttrice: non succedeva da 15 anni addirittura.

Nuovo boom di ascolti per la regina delle televisione Maria De Filippi, con un record storico centrato nel rush finale di ‘C’è Posta per te’. Come infatti riporta la stessa Mediaset in una nota ufficiale, ieri si sono registrati 6.518.000 spettatori per il 30.9% di share. Dati clamorosi, certamente favoriti anche dall’attuale zona rossa per la maggior parte dei territori, ma che certificano l’impatto da urlo sul pubblico e il gradimento degli italiani.

Maria De Filippi, record storico per ‘C’è Posta per te’

In generale – per l’intera edizione – si registra una media spettatori di 6.302.000 con il 29.4% di share: numeri che rendono questa conclusa la stagione più vista in assoluto dal 2005. Un’impennata, pertanto, che a questi ritmi non si registrava da quasi 15 anni. Lanciato 27 anni fa, il programma racconta storie toccanti e non solo di persone comuni con ospiti d’eccezioni a ogni puntata. Ieri, per esempio, è stata il turno di Luciana Letizietto e Alessandra Amoroso.

Nel frattempo non può che essere enorme la soddisfazione per i vertici dell’emittente: “Maria De Filippi – ha infatti commentato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 – ha illuminato la nostra programmazione con il suo programma che ancora una volta dimostra di non avere competitors. Quello raggiunto è un risultato a dir poco straordinario per il quale ringrazio Maria ma anche tutte le persone che lavorano con lei per la la realizzazione del programma”.