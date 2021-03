Lady Diana, il commosso ricordo: una lettera che nessuno si aspettava

Lady Diana, nel giorno della festa della mamma per gli inglesi arriva una lettera commovente che nessuno poteva aspettarsi in questo momento

In Italia arriverà soltanto la seconda domenica di maggio. Ma gli inglesi oggi, 14 marzo, celebrano la Festa della Mamma. Tutte, anche quelle che non ci sono più e hanno lasciato un ricordo di loro. Come Lady Diana che è stata ricordata in modo speciale da una persona speciale.

Sull’account ufficiale KensingtonRoyal, quelli di William e Kate Middleton, c’è stato il modo per ricordare la principessa scomparsa tragicamente il 31 agosto del 1997. Ma l’hanno fatto in maniera particolare e molto intensa, postando le lettere dei loro figli, quei nipotini che Lady D. non ha mai conosciuto.

George, 7 anni, Charlotte che ne ha 5 anni e Louis (2 anni) hanno voluto ricordare la nonna anche se non l’hanno mai vista e la conoscono solo per i racconti in famiglia. In fondo anche il padre allora aveva solo 15 anni, eppure la storia è stata talmente intensa, dolorosa e popolare nel senso più stretto del termine che tutti l’hanno vissuta in prima persona e la vivono ancora oggi.

🎂 made by George, Charlotte and Louis

La lettera a Lady Diana da parte dei nipotini: le toccanti parole della piccola Charlotte

Charlotte ha messo in mostra tutta la sua sensibilità femminile: “Cara nonna Diana, ti penso nel giorno della Festa della Mamma. Ti amo molto. Manchi molto a papà. Con molto amore, Charlotte”. Quello che colpisce di più e ha fatto lievitare i ‘like’ al post regale è il riferimento al papà e al fatto che senta così tanto la mancanza di sua madre.

Le ha scritto anche George, ha detto che la pensa sempre e le ha fatto gli auguri per la festa della mamma. Impossibile aspettarsi una lettera anche da Louis, ma ha partecipato con un tenerissimo disegno. E poi tutto insieme hanno anche decorato una torta dedicata alla nonna.

Il post è stato accompagnato da un messaggio commosso per ricordare come in questo momento ci siano tante persone che aspettano di poter riabbracciare le proprie madri. Se nel Regno Unito la pandemia ha colpito durissimo, le ultime settimane sono state quelle della riscossa anche se il traguardo non è ancora vicino. “Ma per coloro che hanno vissuto l’esperienza di un lutto, questa è una data particolarmente impegnativa. Ogni, anno, nel giorno della Festa della mamma, George, Charlotte e Louis preparano dei biglietti per ricordare la loro nonna Diana, per William”, si legge nell’ultima parte del post.

Un ricordo commosso che accomuna William e Harry, nonostante la bufera a Buckingham Palace dopo la recente intervista dei duchi del Sussex. Saranno i nipotini ad avvicinare di nuovo i due fratelli?