Isola dei Famosi 2021, clamorose indiscrezioni: pubblico in trepida attesa

Arrivano nuove anticipazioni sulla prima puntata dell’ “Isola dei Famosi” 2021. La quindicesima edizione non smette di stupire

Continuano a non mancare i colpi di scena sulla quindicesima edizione dell’ “Isola dei Famosi” 2021 che avrà inizio nella serata di domani, lunedì 15 marzo. A causa del Covid-19 il reality show con al timone la bellissima conduttrice romana Ilary Blasi ha subito già diversi cambi di scena sul cast.

A causa del Covid che ha colpito Elettra Lamborghini nei giorni scorsi, come la stessa cantante ha annunciato attraverso delle stories pubblicate suo profilo Instagram, sembrava ormai saltata la sua partecipazione nelle vesti di opinionista nelle prime puntate dell’Isola.

Ma per consentire all’amatissima e simpaticissima cantante di prendere comunque parte alla prima puntata, la produzione dell’ “Isola dei Famosi” ha deciso che Elettra Lamborghini interverrà attraverso alcuni collegamenti video. Questo almeno fino a quando la Lamborghini non sarà guarita.

Ma i colpi di scena continuano a tenere con il fiato sospeso il pubblico dell’attesissimo reality in onda sull’ammiraglia Mediaset. Questa volta spuntano fuori nuove indiscrezioni ed anticipazioni sulla prima puntata dell’Isola.

Arrivano le prime anticipazioni sull’ “Isola dei Famosi” in onda domani sera

Arrivano le anticipazioni anche sulla prima puntata dell’Isola in onda domani sera, lunedì 15 marzo su Canale 5. Saranno 16 i naufraghi che approderanno in Honduras e saranno accolti dall’ex nuotatore italiano e campione olimpico Massimiliano Roslino. Quest’ultimo avrà il compito di raccontare le avventure e le emozioni dei naufraghi.

Ad affrontare le avversità dell’Isola saranno Elisa Isoardi, Roberto Ciufoli, Beppe Braida, Guglielmotti, Daniela Martani, Brando Giorgi, Gilles Rocca, Francesca Lodo, Angela Melillo, Miryea Stabile, Paul Gascoigne, Vera Gemma, Valentina Persia, Drusilla Gucci Ludolf, Akash e Awed.

I naufraghi saranno per la prima volta nella storia del reality divisi in 2 gruppi: i Rafinados ed i Buriňos. I concorrenti anche se apparterranno a due ‘mondi diversi’, condivideranno comunque la stessa Isola.

Ma le novità non sono finite qui! Difatti, nella nuova edizione del reality troveremo “Parasite Island” con Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani. Entrambi dovranno in tutti i modi riuscire a diventare grandi naufraghi per eccellenza così da avere accesso alla vera competizione con gli altri concorrenti. I due saranno supportati dal judoka ed ex concorrente Marco Maddaloni.