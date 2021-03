Harry e Meghan, crollo improvviso: stupore nella Royal Family

La controversa intervista da Oprah Winfrey ha segnato il crollo di Harry e Meghan. Il sondaggio lascia a bocca aperta anche la Royal Family.

E’ in crollo la popolarità della coppia più discussa del Regno Unito, Harry e Meghan. Infatti dopo un sondaggio di YouGov sul territorio britannico, si è potuto notare un gran numero di cittadini inglesi che ha tolto il proprio appoggio ai duchi di Sussex. A causare questo crollo ci ha pensato proprio la discutissima intervista rilasciata ad Oprah Winfrey, sulla Cbs. Mentre invece al contrario il sostegno dei sudditi britannici alla regina Elisabetta e al principe Filippo e alla coppia William e Kate sembra invariato e molto positivo.

Il sondaggio di YouGov, infatti, ha mostrato come il 48% degli intervistati ha una percezione negativa della coppia Harry e Meghan, rispetto al parere positivo del 45%. E’ la prima volta che i pareri negativi nei confronti di Harry, superano quelli positivi. YouGov ha condotto un sondaggio analogo è stato condotto lo scorso 2 marzo. Rispetto al precedente sondaggio, Harry è in calo di ben 15 punti. Per quanto riguarda Meghan Markle, solamente il 31% dei 1.664 intervistati esprime un parere positivo. Nel suo caso, infatti, il calo è del ben 27%. Andiamo quindi a vedere la spaccatura generazionale in evidenza in seguito al sondaggio.

Harry e Meghan, crollo di popolarità in Gran Bretagna: spaccatura generazionale

Il sondaggio di YouGov ha evidenziato una spaccatura generazionale, con Meghan che viene apprezzata solamente nella fascia di età che va dai 18 ai 22 anni (55%), mentre dello stesso gruppo solamente il 32% ha espresso un parere negativo. Tra gli over 65 il discorso è ribaltato, con questa fascia d’età che sostiene solamente la Regina, il principe William e la consorte Kate Middleton. Infatti per Harry il parere positivo è espresso solamente dal 27%, rispetto al 69% di pareri negativi. Mentre, sempre tra gli over 65, per Meghan i consensi scendono al 13%.

Resta invariato, invece, il parere positivo per la Regina Elisabetta, con l’80% della popolazione che continua a sostenerla. Solido anche il parere sul pricipe William, con i consensi che salgono al 76% della popolazione. Calano invece i pareri positivi su Carlo, che passano dal 57% al 49%. Invariato anche il giudizio della popolazione su Kate Middleton che riceve il 73% di consensi tra la popolazione. Infine il 67% della popolazione vuole ancora la Famiglia Reale a capo dello stato. Mentre invece il 25% dei britannici vorrebbe un capo di stato eletto dal popolo.