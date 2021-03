Giulia De Lellis nelle ultime ore si è resa protagonista su Instagram. Nelle storie la influencer si è difesa dagli attacchi degli haters.

La popolarità ha sia i suoi pro che i suoi contro. Tra questi si possono annoverare i vari attacchi effettuati dagli haters nei confronti delle celebrità, proprio come avvenuto nelle scorse ore a Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis, influencer il cui profilo vanta un seguito da capogiro, ben cinque milioni di followers, deve sempre difendersi dai continui attacchi di chi, come ogni haters, cerca l’ago nel pagliaio per criticare il suo lavoro.

Giulia De Lellis, duro scontro verbale: lo ha fatto per difendersi

Giulia De Lellis, a detta di alcuni haters, è l’incarnazione del male e dell’ignoranza. Commenti e offese gratuite che hanno portato la influencer ieri pomeriggio a difendersi dall’ennesimo attacco di un hater.

Costui si è scagliato con veemenza contro la venticinquenne romana per un video girato tempo fa dalla stessa influencer. Il ragazzo ha affermato che Giulia non ha usato il cervello prima di agire, a causa di questo video che pare essere un’offesa verso qualcuno.

La De Lellis di tutta risposta ha affermato che, nonostante non si senta in colpa per un video di tempo fa, prova molto dispiacere per le persone che decidono di sprecare il proprio tempo in questo modo.