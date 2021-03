Paulo Dybala è sempre più ai margini del progetto bianconero e dalla Spagna, il Barcellona sembra fare sul serio per il fantasista argentino.

La Juventus non sta attraversando un periodo positivo e oltre ai risultati in campo, la società deve fare i conti con un bilancio nettamente in rosso. Le cessioni sono d’obbligo e oltre a Cristiano Ronaldo, in estate può salutare un altro attaccante: Paulo Dybala.

Andrea Pirlo preferisce al numero 10 argentino il giovane Dejan Kulusevski e l’ormai intoccabile Federico Chiesa. Anche Bernardeschi sta trovando maggiore spazio mentre Dybala resta in panchina. Questo restare fuori dall’undici titolare porta a pensare alla sua imminente cessione.

Paulo Dybala a causa dell’infortunio che ha subito non è riuscito a parlare con la società del suo rinnovo contrattuale, la cui decorrenza è prevista a giugno 2022. Il giocatore però, quando chiamato in causa da mister Pirlo non ha mostrato la sua classe e così è stato inserito nella lista cedibili.

Tottenham e Manchester United sinora sono state le squadre che più di tutte hanno mostrato interesse per Dybala ma nelle ultime ore sembra essere spuntata una terza pretendente: il Barcellona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, un tris di fenomeni per bloccare CR7

Calciomercato Juventus, super colpo in attacco: lo porta Dybala

Secondo quanto riportato da fichajes.net, Paulo Dybala potrebbe essere pedina di scambio per arrivare a Antoine Griezmann. Il francese non è mai esploso in maglia blaugrana e così, nonostante il grosso investimento fatto per lui, la società lo ha messo nella lista cedibili.

L’attaccante francese ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e la sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 60-70 milioni di euro, esattamente la stessa valutazione fatta dalla Juventus per Paulo Dybala. Lo scambio non è affatto utopico e nelle prossime settimane si avranno ulteriori aggiornamenti.