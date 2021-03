Cagliari-Juventus, streaming gratis: dove vedere la partita in diretta

Manca poco al match di Serie A delle 18:00 tra Cagliari e Juventus. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Manca poco al match della Sardegna Arena tra Cagliari e Juventus. Le due compagini si sfideranno alle ore 18:00 e lottano per due obiettivi ben differenti. Infatti i bianconeri puntano alla rincorsa Scudetto dopo l’eliminazione dalla Champions League, mentre i rossoblu sono in piena lotta per la salvezza. Andiamo quindi a vedere il periodo di forma delle due formazioni che tra poco scenderanno in campo.

Partiamo dai padroni di casa del Cagliari di mister Leonardo Semplici. Infatti da quando l’allenatore ex Spal è in panchina, i rossoblu hanno conquistato due vittorie ed un pareggio, uscendo dalla zona rossa della classifica. Adesso però servirà un ottimo finale di campionato per evitare una clamorosa retrocessione in Serie B. Contro la Juventus, Semplici dovrà fare a meno di Marko Rog (stagione finita), Pavoletti, Sottil, Walukiewicz e Lykogiannis.

Mentre invece dall’altra parte troviamo la Juventus, in cerca di riscatto dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Porto. I bianconeri, infatti, adesso possono puntare solamente al campionato ed alla Coppa Italia. Ma per lo Scudetto ci sarà da rimontare uno svantaggio in doppia cifra. Contro gli isolani, mister Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Demiral, Bentancur e Paulo Dybala, ancora fermo per infortunio.

Cagliari-Juventus, streaming gratis: Sky o DAZN?

Tutto pronto per l’ultimo match della 27esima giornata di Serie A tra Cagliari e Juventus. La partita si giocherà sul palcoscenico della Sardegna Arena ed il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky, con la pay-tv che mette a disposizionedue canali: Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e su Sky Sport (canale 251 del satellite). Il match sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv. Andiamo a vedere dove seguire Cagliari-Juventus in streaming gratis.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.