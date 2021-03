Amadeus potrebbe tornare alla condizione di un programma nuovo per l’estate. I fan sono in fibrillazione.

La 71esima edizione del Festival di Sanremo è terminata e già si inizia a vociferare su chi sarà il conduttore della futura kermesse musicale. L’idea di un Amadeus ter non dispiace a nessuno, però in una recente intervista a FanPage il direttore artistico degli ultimi due Festival di Sanremo ha dichiarato che vorrebbe un Sanremo estivo, in pieno stile Festivalbar.

L’idea potrebbe rivelarsi ottima e come ha riferito lui stesso: “Si fa se si può fare nella quasi totale normalità. Se fossimo in lockdown non avrebbe senso”. Una sorta di grande festa nel nome della musica che potrebbe far divertire il pubblico se usciti dall’incubo della pandemia.

Amadeus, nuovo programma per l’estate: l’idea fa sognare i fan

L’idea di un Amadeus ter è un progetto che stuzzica molti. Lo stesso conduttore delle ultime due edizioni della kermesse musicale ha detto “se ci sarà l’idea – perché tutto nasce da un’idea -, lo si farà”. Se dovesse esserci per il terzo anno consecutivo, chi lo affiancherà?

Ovviamente con Rosario Fiorello e come ha rivelato quest’ultimo a Mara Venier, Amadeus gli avrebbe detto di voler fare il terzo Sanremo al fine di godersi una grande festa con tanto pubblico in un clima musicale e televisivo del tutto normale.