WhatsApp, super novità cambia il modo di chattare: utenti entusiasti

Spunta un’altra novità su WhatsApp, con la decisione del colosso che cambia il modo di chattare: andiamo a vedere le novità in vigore a breve.

I prossimi mesi saranno cruciali per WhatsApp che cambia per sempre il modo di chattare, con una novità pronta a rivoluzionare all’applicazione. Infatti il colosso della messaggistica istantanea sta cercando di recuperare tutti gli utenti persi con l’aggiunta di nuovi tool. Il prossimo aggiornamento riguarderà i messaggi vocali, specialmente quelli di lunga durata. Infatti come annuncia WABetaInfo a breve avremo i messaggi a doppia velocità, proprio per facilitare l’ascolto di audio ‘kilometrici‘.

L’indiscrezione ha suscitato l’entusiasmo degli utenti, pronti ad accogliere a braccia aperte la novità. Al momento, però, non c’è alcuna ufficialità e la funzione non è stata lanciata nemmeno sulla versione preliminare dell’applicazione. Una novità che prende spunto da una delle rivali, Telegram, che ha già presente il pulsante “2X” per raddoppiare la velocità degli audio. Inoltre, proprio come la concorrenza, in qualsiasi momento si potrebbe tornare alla velocità originale dell’Audio.

WhatsApp, cambia il modo di chattare: ma non è l’unica novità in arrivo

Ma le novità non finiscono qui, infatti già durante la giornata di ieri, il portale WaBetaInfo ha annunciato una nuova funzione direttamente da Instagram. Infatti dopo i ‘Direct‘, ossia i messaggi che si autodistruggono, potrebbero arrivare anche i ‘Reels‘. I video a breve durata sono considerati il futuro dell’intrattenimento e l’applicazione di messaggistica istantanea non vorrebbe farsi sfuggire l’occasione per introdurli al suo interno.

@WhatsApp is working on the possibility to play #Instagram Reels within WhatsApp, for a future update. — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 11, 2021

Le clip dovrebbero arrivare nelle chat dell’applicazione, ma ancora non c’è una data. Inoltre il possibile aggiornamento potrebbe arrivare solamente nei prossimi mesi. Gli utenti, però, protestano richiedendo a gran voce il multi-device annunciato qualche mese fa. Infatti anche questa funzione è stata solamente annunciata dall’applicazione, ma ancora deve essere introdotta al suo interno. Vedremo quindi se i messaggi a doppia velocità ed i Reels verranno introdotti a breve almeno sulla Beta dell’applicazione.