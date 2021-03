Uomini e donne, incidente per Gemma Galgani: la ricostruzione

Puntata difficile per Gemma Galgani vittima di un incidente nell’ultima puntata di “Uomini e Donne” che vedremo prossimamente: anticipazioni

Non è stato un buon inizio di puntata per la seguitissima dama di “Uomini e Donne Over”, Gemma Galgani. Nell’ultimo episodio registrato ieri, venerdì 12 marzo, e che vedremo in onda prossimamente, la povera Gemma emozionatissima per l’incontro del giorno con Maurizio, al suo ingresso in studio è precipitata per le scale.

E’ successo proprio mentre si apprestava a scendere gli ultimi gradini della passerella davanti alla sua “nemica” Tina Cipollari che non ha perso tempo ad ironizzare sull’accaduto. L’ideatrice e conduttrice del programma, Maria De Filippi, preoccupata si è subito avvicinata alla dama torinese per sincerarsi sulle sue condizioni di salute.

La povera Gemma Galgani, stando alle prime anticipazioni trapelate dal “Vicolo delle news”, si è sbucciata le ginocchia perdendo anche del sangue. A questo punto la De Filippi ha invitato la Galgani ad uscire dallo studio per farsi medicare.

Gemma Galgani cade nello studio di Uomini e Donne, ma la Cipollari non perde tempo ad ironizzare

Inizierà proprio con la caduta di Gemma Galgani l’episodio di “Uomini e Donne Over” registrato nella giornata di ieri negli studi Mediaset. La dama subito dopo l’incidente su invito della De Filippi è uscita dallo studio per medicarsi e cambiare le calze.

L’opinionista Tina Cipollari, acerrima nemica della dama del trono Over non ha perso tempo ad ironizzare su quanto accaduto. Questa ultima ha infatti fatto notare che in realtà la caduta non sarebbe stata poi così grave. La Cipollari ha così trasformato un momento “delicato” in un momento di gioco.

Intanto la conduttrice ha fatto entrare in studio anche Maurizio il quale ha parlato dell’esterna con la dama torinese. Stando alle anticipazioni diffuse dal “Vicolo delle News”, Maurizio ha raccontato di aver trascorso insieme a Gemma Galgani una piacevole serata tra abbracci ed un piacevolissimo dialogo che da tempo nella coppia mancava.

Ad un certo punto, nella puntata che vedremo prossimamente in onda, le cose hanno preso una brutta piega. Difatti Maurizio ha ammesso che non ci sarebbe trasporto fisico tra i due tanto da abbandonare lo studio. La decisione del cavaliere è stata maturata anche dopo alcune precisazioni degli opinionisti i quali l’hanno fatto riflettere. Delusa, Gemma Galgani, ha cercato di trattenere in studio Maurizio con un ultimo ballo, ma il cavaliere subito dopo è voluto andare via lasciando la dama quasi in lacrime.