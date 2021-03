Manuel Agnelli, l’episodio che ha segnato la sua vita: ricordo toccante

Durante l’ultima intervista a Radio Deejay, Manuel Agnelli ha raccontato un episodio toccante: quel momento ha cambiato la carriera del cantante.

Torna a parlare Manuel Agnelli, cantante degli AferHours e giudice di X-Factor, che durante un’ospitata a Radio Deejay ha raccontato un episodio a dir poco toccante. Infatti la rockstar italiana, intervistato durante il programma Deejay On The Road con Frank e Dj Aladyn a mezzanotte, ha ripercorso un pò quella che è stata la sua carriera fino ad oggi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Jennifer Lopez, durissimo colpo: adesso è davvero finita

Agnelli ha prima presentato il nuovissimo tour degli Afterhours che avverrà nei teatri italiani. Appena le restrizioni Covid lo permetteranno, la band rock tornerà a suonare in giro per l’Italia. Ma le novità per Agnelli non si limitano alla musica. Infatti il cantante ha anche presentato il suo nuovo programma TV Ossigeno, il suo nuovo locale aperto a Milano e la sua passione per l’Inter. Il colpo di scena, però, è arrivato parlando del tema principale del programma, ossia, i viaggi.

Manuel Agnelli, quello strano episodio in India: “Non ho mai più fatto stage diving”

Come abbiamo detto l’episodio che ha segnato la carriera di Agnelli si è verificato in India. Infatti la band era in viaggio nel paese indiano, per continuare il tour mondiale. Proprio riguardante la tappa indiana del tour, la rockstar ha raccontato un aneddoto molto divertente.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Francesca Cipriani, annuncio dall’ospedale: “L’intervento è andato bene”

Infatti, incalzato da Frank e Dj Aladyn, Manuel ha raccontato che durante uno stage diving “una tipa del pubblico gli ha strappato i pantaloni di pelle e gli ha afferrato i genitali“. Un’esperienza a dir poco traumatica per il cantante. Infatti il leader degli Afterhours ha concluso il suo racconto affermando che da quel giorno non ha mai più fatto stage diving durante i concerti.