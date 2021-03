Jennifer Lopez, durissimo colpo: adesso è davvero finita

Un annuncio in aspettato scovolge Hollywood. Per Jennifer Lopez è finita e la conferma arriva anche dalla persona più cara alla cantante.

Quattro anni di fidanzamento ed una fine inaspettata è questa la notizia che ha sconvolto l’intera Hollywood. La storia tra Jennifer Lopez e l’ex star del baseball Alex Rodriguez. Ad annunciarlo ci ha pensato il New York Post e poi confermata da tutti gli altri media americani. Al momento i giornalisti di cronaca rosa degli Stati Uniti ha chiesto conferme all’entourage della cantante, che però non ha voluto nè confermare nè smentire. I due sono tra le coppie più famose ed apprezzate dell’intera Hollywood, ma il loro rapporto non è mai decollato.

Infatti per ben due volte avevano organizzato il matrimonio, che però non si è mai concretizzato fino ad arrivare al definitivo addio. Inoltre negli ultimi tempi, sui social, i due sono apparsi in foto da soli, scatenando le voci dei tabloid di cronaca rosa. Anche nell’ultima foto di Alex Rodriguez, l’ex star del baseball appare da solo sul suo yacht al largo di Miami. Per i media americani, A-Rod adesso avrebbe intrapreso una relazione con Madison LeCroy, giovane star dei reality.