Isola dei Famosi, dietrofront Elettra Lamborghini: decisione definitiva 

Arriva l’ultima decisione per quanto concerne la partecipazione di Elettra Lamborghini nelle vesti di opinionista dell’ “Isola dei Famosi”

Manca pochissimo all’inizio della quindicesima edizione dell’ “Isola dei Famosi” 2021, ma i colpi di scena continuano a tuonare sul programma. Il reality show con al timone la bellissima conduttrice romana Ilary Blasi, anche a causa del Covid-19 ha subito già diversi cambi di scena per quanto riguarda i concorrenti che parteciperanno a questa attesissima edizione.

La prima criticità ha riguardato il famoso stylist dei Vip Giovanni Ciacci che vediamo attualmente impegnato in uno dei programmi della conduttrice Barbara D’Urso. Questo ultimo, vittima dell’infezione da Covid-19, ha dovuto rinunciare alla sua partecipazione all’Isola. Ciacci ha raccontato che in occasione dei controlli di routine effettuati ai concorrenti prima della partenza, ha scoperto di aver subito postumi derivanti dalla malattia che hanno irrimediabilmente compromesso la sua partecipazione al reality.

Il Covid ha colpito un altro protagonista di questa edizione, parliamo di Elettra Lamborghini. La cantante, seguitissima ed amatissima soprattutto dai giovani, attraverso delle stories pubblicate suo profilo Instagram, ha recentemente annunciato di aver contratto il virus.

Se in un primo momento sembrava compromessa la sua partecipazione al programma in qualità di opinionista, sembrerebbe che la produzione abbia trovato una soluzione affinché Elettra possa partecipare nonostante questo brutto imprevisto.

Elettra Lamborghini partecipa alla prima puntata dell’Isola nonostante il Covid

La produzione dell’ “Isola dei Famosi” ha deciso che Elettra Lamborghini prenderà comunque parte alla prima puntata nelle vesti di opinionista. La squadra del seguitissimo e attesissimo programma sta organizzando i termini e le modalità per la partecipazione attraverso un collegamento video.

E’ tutto confermato quindi sulla partecipazione dei protagonisti scelti per questa edizione e che quindi troveremo nello studio di Mediaset accanto alla bellissima conduttrice Ilary Blasi. Proprio in queste ultime ore accanto alle cantanti Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, si è aggiunta una terza poltrona per Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 2021, che in un primo momento aveva rifiutato la proposta di Mediaset.

In collegamento dall’Honduras ci sarà invece Massimiliano Roslino. Sarà l’ex nuotatore italiano e campione olimpico a raccontare le avventure e le emozioni che i 15 naufraghi vivranno sull’Isola.