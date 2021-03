Dramma sull’Appennino reggiano: due alpinisti precipitano nel vuoto

Due alpinisti precipitano in un canale durante un’escursione: dramma terribile in queste ore sull’Appennino reggiano.

Dramma a Bologna: due alpinisti sono morti precipitando dal Monte Carola, una vetta di quasi 2.000 metri dell’Appennino Reggiano-Parmense. Lo riporta l’ANSA. Secondo quanto si apprende, i due sono caduti in un canalone della parte nord durante l’escursione per motivi ancora non noti. Sul posto sono giunte le squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Due alpinisti precipitano: dramma in Emilia-Romagna

Tuttavia ci sono difficoltà nel recuperare i corpi, sia per una questione logistica che per la variante climatica considerando il vento fortissimo che ha limitato le operazioni in elicottero. Serviranno ancora ore, quindi, prima di recuperare i cadaveri. Anche perché per il trasporto a valle dei corpi servirà poi il nulla osta del Pubblico Ministero.