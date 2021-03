Covid Usa, successo di Biden: oltre 100 milioni di vaccini somministrati

La campagna vaccini di Joe Biden in Usa è un vero e proprio successo:. Già oltre 100 milioni di inoculazioni: così il paese sta sconfiggendo il Covid.

Arrivano grandissime notizie dal presidente degli Usa, Joe Biden, con il paese che risulta il più avanti per quanto riguarda la campagna di vaccini. Infatti durante la giornata di ieri, l’amministrazione della Casa Bianca ha annunciato il raggiungimento dei 100 milioni di vaccini somministrati. Questo vale a dire che un terzo della popolazione americana ha ricevuto almeno la prima dose, con Biden che straccia il suo obiettivo iniziale di 100 milioni di vaccinazioni nei primi cento giorni di presidenza.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Caso Floyd, maxi risarcimento alla famiglia: la decisione di Minneapolis

Nella giornata di ieri, il Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) ha testimoniato che più di un adulto su quattro ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino. Mentre invece il 13,5% della popolazione adulta ha già ricevuto anche la seconda dose. Tra gli over 65 il dato sale al 61,1% e di questi il 32,4% ha ricevuto anche la seconda dose. La popolazione totale degli Usa conta ben 330 milioni di persone, che verranno vaccinate con i tre sieri approvati: Pfizer/BionTech, Moderna e Johnson & Johnson.