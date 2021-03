Morto il fotografo Giovanni Gastel, era ricoverato per Covid

All’età di 65 anni è morto il fotografo Giovanni Gastel che era ricoverato in condizioni gravissime a causa del Covid

Il fotografo Giovanni Gastel è morto all’età di 65 anni, il quale era ricoverato in condizioni molto gravi al fiera di Milano a causa del Covid. La notizia del decesso l’ha data il suo ufficio stampa.

Nipote di Luchino Visconti, si è affermato come fotografo di moda ma si è occupato anche di ritratti e progetti con fini artistici. Molto influenti i personaggi che ha ritratto: da Barack Obama a Fiorello, passando per Maradona, Pino Daniele e Johnny Depp. Il MAXXI a Roma di recente gli aveva dedicato la mostra ‘Giovanni Gastel. The People I like’.