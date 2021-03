Cesena, muore Raoul Casadei per Covid: era il re del liscio

Morto all’età di 83 anni Raoul Casadei, ricoverato in ospedale a Cesena per Covid. Famoso in tutto il mondo, era il re del liscio

E’ morto all’età di 83 anni a Cesena Raoul Casadei, famosissimo musicista riconosciuto in tutto il mondo per essere il ‘re del liscio’. Casadei era ricoverato presso l’ospedale Bufalini di Cesena dallo scorso 2 marzo.

Il musicista aveva contratto il Covid-19, per questo motivo era stato necessario il suo ricovero ma le sue condizioni di salute si sono progressivamente aggravate in pochissimi giorni fino a questa mattina, quando è avvenuto il decesso.

Casadei era ricoverato con gran parte della famiglia a causa del Covid

Casadei era stato ricoverato insieme a gran parte della sua famiglia all’ospedale Bufalini, tutti vittime del Covid-19. Sulle sue condizioni di salute aveva rassicurato anche la figlia Carolina raccontando di come il padre fosse andato a ricoverarsi con le sue stessa gambe senza mostrare alcun cenno di affaticamento. Ma le sue condizioni sono precipitate poco alla volta fino a questa mattina.

Famosissimo musicista e compositore italiano, Casadei, con le sue note che hanno dato un forte contributo al ballo del liscio, ha attraversato tutto il mondo. Si è avvicinato al mondo della musica all’età di 16 anni quando lo zio Secondo gli ha regalato una chitarra.