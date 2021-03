Calciomercato Milan, il grande colpo si allontana: l’annuncio del calciatore

Calciomercato Milan | Il grande colpo in attacco per l’estate si allontana: le dichiarazioni del calciatore spiazzano Maldini

Florian Thauvin è il grande colpo di mercato a parametro zero che il Milan spera di assicurarsi per rinforzare l’out destro d’attacco. Il francese è in scadenza con il Marsiglia e fino a pochi giorni fa destinato a non rinnovare, ma la situazione ora pare essere cambiata.

L’esterno, in conferenza stampa, ha infatti detto: “Non so ancora se andrò via. Nelle ultime settimane ci sono state cose più importanti da gestire all’interno del club, ci sono stati molti cambiamenti. Certo è che ho un grande legame con Pablo Longoria, quindi vedremo in futuro cosa succederà”. Poi ha rivelato: “C’è stato a dicembre un incontro, ma non siamo giunti a un accordo. Le discussioni non si sono chiuse. Io voglio dare il massimo fino alla fine della stagione, poi, vista la nuova gestione, perché non rinnovare?”.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, Pirlo verso l’addio: sostituto inaspettato

Calciomercato Milan, due alternative a Thauvin

Per rinforzare la fascia destra d’attacco in estate, il Milan non ha messo nel mirino solo Thauvin. Le alternative al francese, qualora sfumasse, sono due: Jeremie Boga del Sassuolo ed Otavio del Porto.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Milan, Maldini lo scarta: Ancelotti lo vuole all’Everton

Il primo, con il contratto in scadenza nel 2022, costa circa 25 milioni di euro attualmente, ma su di lui ci sono anche Atalanta, Roma e Napoli.

Il secondo, invece, ha un costo di 20 milioni di euro e nella sessione di mercato invernale era stato cercato dalla Roma.

Gli investimenti dei rossoneri in estate dipenderanno anche dai risultati tra campionato ed Europa League, quindi tocca aspettare per capire. Certo è che Castillejo andrà via in scadenza e qualcuno dovrà quindi sostituirlo.