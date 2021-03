Amici 20, arriva la decisione definitiva: ora non ci sono più dubbi

Amici 20 | E’ arrivata la decisione definitiva per il serale: ora non c’è più alcun dubbio. L’ha annunciato Maria De Filippi

Giulio Peparini ha diretto per diversi anni il serale di Amici, ma quest’anno il direttore artistico non sarà lui. Nella competizione, che partirà da sabato 20 marzo, ci sarà il francese Stéphane Jarny a sostituire il coreografo romano. Quest’ultimo ha voluto infatti prendere una pausa dagli impegni in tv: “Ho bisogno di una piccola ricarica. E’ importante e onesto a volte sapersi mettere da parte”.

Amici 20, chi è Stéphane Jarny

Stéphane Jarny, nato nel 1968, è un coreografo e sceneggiatore francese con un importante passato lavorativo alle spalle. Amici, infatti, è solo l’ultimo di tanti talent show a cui prenderà parte. In Francia ha preso parte a The Voice, Miss France e a la Fête de la Musique. Nel 2015, invece, ha fatto il giurato a Got to Dance.

I ballerini ammessi

Alessandro

Giulia

Martina

Rosa

Samuele

Serena

Tommaso

I cantanti ammessi