Al Bano richiama Romina Power: adesso vuole soltanto lei

Al Bano richiama Romina Power per recuperare il tempo perso negli ultimi anni. L’appello del cantante di Cellino San Marco entusiasma i fan



Potremmo chiamarla nostalgia canaglia, citando uno dei loro brani più famosi. Perché Al Bano e il Festival di Sanremo quest’anno si sono soltanto annusati ma non trovati anche se lui aveva provato a tornare con un brano. Il giudizio di Amadeus, che pure lo aveva invitato come ospite un anno fa, è stato inappellabile e l’ha escluso dai 26 Big in gara quest’anno.

Ma lui non ha perso la speranza e, intervistato dal settimanale ‘DiPiù’ ha detto la sua sull’edizione numero 71 del Festival lanciando anche un appello che ha il sapore della speranza. Premesso che queste edizione gli è piaciuta molto, nonostante le evidenti difficoltà per allestire uno show con tutte le limitazioni del caso, ha espresso il suo desiderio.

“Quando il Covid morirà e noi ricominceremo a vivere proverò a tornarci”, ha detto. Ma non da solo, ché per lui Sanremo significa anche ripercorrere tutto quello che ha fatto con l’ex moglie. “Mi piacerebbe farlo con Romina ma bisognerà vedere se lei vorrà venire perché Romina non ama molto il Festival”. Lui invece, scherzandoci sopra,m dice di soffrire di ‘Sanremite acuta’ e questa malattia non è curabile.

Al Bano e il Festival di Sanremo: una storia lunga più di cinquant’anni, non solo con Romina



La storia di Al Bano e quella del Festival di Sanremo in effetti sono strettamente connesse. Settantuno edizioni in tutto e lui ha partecipato a 15, debuttando da solo nel 1968. Ma le due passate alla storia sono quelle degli anni Ottanta. Nel 1982 con ‘Felicità‘ un secondo posto (vinse Riccardo Fogli con ‘Storie di tutti i giorni’ e c’era in gara anche Vasco Rossi con ‘Vado al massimo’), E nel 1984 la vittoria con ‘Ci sarà‘. Ma insieme sono andati altre tre volte, mentre al sua ultima apparizione come concorrente è stata nel 2017 con ‘Di rose e di spine’.

E non è nemmeno la prima volta che Al Bano rivolge un appello pubblico all’ex moglie. Di recente, ospite di Mara Venier, ha espresso la sua speranza: “Romina e Loredana, perché non ci incontriamo? La vita potrebbe essere breve o lunga, ma bisogna unirsi e seminare semi di pace invece di sospetti. Il mondo è bello perché dobbiamo renderlo bello e solo così rendiamo bella la nostra esistenza. Vi amo”.

A ‘Di Più’ comunque ha anche confessato cosa ha apprezzato di più dell’ultimo Sanremo. La canzone migliore è stata quella di Ermal Meta, ma anche il ritorno di Orietta Berti e la presenza scenica di Elodie. E poi Madame, Fedez, Francesca Michielin e Maneskin,le performances di Achille Lauro. Tutto perfetto quindi? No, perché anche per lui che pure l’ha frequentato, vedere le serate terminare sempre dopo le 2 di notte è stato un peso.