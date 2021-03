Vaccino, Johnson&Johnson approvato dall’Oms per l’uso in emergenza

E’ stato approvato dall’organizzazione mondiale della Sanità il vaccino Johnson&Johnson: distribuito nei Paesi che non hanno enti regolatori

In un momento in cui i contagi da Covid-19 non si arrestano e la fine dell’emergenza sanitaria sembra sembra ancora lontana, arriva un’importante notizia.

L’organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha approvato il vaccino Johnson&Johnson che potrà essere utilizzato in caso di emergenza. Tale decisione porterà alla distribuzione di centinaia di milioni di dosi nei Paesi che non hanno enti regolatori.

Stessa autorizzazione era stata data anche agli altri due vaccini in utilizzo, ovvero, AstraZeneca e Pfizer. Questo vaccino, che nei giorni scorsi ha ottenuto anche il via libero dall’Ema, avrebbe una copertura che va dall’81 all’87% e risulterebbe efficace anche contro le varianti del Covid.