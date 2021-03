UFFICIALE – Juventus-Napoli rinviata ancora: la nuova data

Juventus-Napoli, clamoroso colpo di scena: la partita in programma mercoledì prossimo è stata rinviata ancora. Ecco perché.

Juventus-Napoli, la partita della discordia considerando il caos e il precedente creato nei mesi scorsi, è nuovamente rinviata. Lo comunica a sorpresa la Lega Serie A con un comunicato ufficiale. La gara, dunque, non andrà in scena la prossima settimana come da programma. Una buona notizia soprattutto per la squadra di Gennaro Gattuso che avrebbe visto la trasferta di Torino tre giorni dopo Milan-Napoli e poche ore prima di Roma-Napoli.

Juventus-Napoli rinviata ancora

Ecco quanto si legge nella nota:

“Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, su richiesta delle società Juventus FC e SSC Napoli, dispone il rinvio a mercoledì 7 aprile 2021 con inizio alle ore 18.45, del recupero della gara della 3a giornata di andata del campionato di Serie A TIM Juventus-Napoli, originariamente programmata per domenica 4 ottobre 2020 e successivamente rinviata a mercoledì 17 marzo 2021”.

Nel frattempo giunge anche il comunicato a proposito del Torino e della mancata gara contro la Lazio causa cluster da Covid-19:

“In scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 4 marzo 2021, delibera di NON applicare alla Soc. Torino le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara”.