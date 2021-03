Tommaso Zorzi, la promozione è ufficiale: che ruolo in Tv! – FOTO

Tommaso Zorzi, la promozione è ufficiale: che ruolo in Tv! Dopo la vittoria nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è in arrivo un altro ruolo nel piccolo schermo

Non tutti conoscevano Tommaso Zorzi prima della sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, conclusasi lo scorso 1 marzo. La vittoria, per certi versi inaspettata, nel reality condotto da Alfonso Signorini, ha lanciato il 25enne milanese ancor di più nello star business. In precedenza infatti, dopo aver partecipato a due programmi Tv di successo tra i giovani, quali “Riccanza” e “Pechino Express“, era diventato un noto influencer della rete. Il suo account Instagram è letteralmente esploso dopo il GF, rendendolo uno dei personaggi più ricercati del piccolo schermo nostrano.

Lo stesso Zorzi, appena uscito dalla casa di Cinecittà, aveva dichiarato al settimanale “Chi” di essere pronto a spiccare il volo con nuove avventure professionali.

“Per me Il GrF Vip non è stata solo una esperienza televisiva, ma un pezzo importante della mia vita, in questo periodo ho acquisito una consapevolezza che mi ha reso un uomo“.

Tommaso Zorzi, la promozione è ufficiale: sarà opinionista dell’Isola dei Famosi

E la grande occasione in televisione è subito arrivata per Zorzi. Il vincitore del Grande Fratello Vip è stato infatti annunciato come opinionista ufficiale della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi prenderà il posto proprio del GF sulle reti Mediaset a partire da lunedì 15 marzo. Tommaso andrà a completare un parterre de rois, composto anche da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. oltre alla presenza fissa in studio nelle puntate del lunedì, l’influencer sta preparando un programma online dedicato all’Isola, visibile in esclusiva sulla piattaforma digitale Mediaset Play.

Questo dovrebbe essere il primo passo per Zorzi all’interno del mondo delle reti Tv, con l’idea di poter diventare in futuro, perchè no, anche un vero e proprio presentatore.