Regina Elisabetta, altra sorpresa nella Royal Family: c’è la smentita

Non si fermano i colpi di scena alla corte della Regina Elisabetta e l’ultima smentita stupisce tutti: altre novità dopo l’intervista ad Harry e Meghan.

Tre giorni fa, la messa in onda all’intervista di Meghan e Harry ha creato non poco scompiglio nella Royal Family. Infatti sono diverse le dichiarazioni che hanno punto la Regina Elisabetta ed una nuova smentita può gettare benzina sul fuoco. Infatti anche Kate Middleton ha voluto dire la sua su quanto dichiarato da Harry e Meghan. Durante la lunga intervista da Oprah Winfrey, Meghan ha affermato che in un’occasione la moglie di William l’avrebbe fatta piangere.

Kate così ha rotto il silenzio affermando: “Stavamo cercando di capire qualcosa in più sui vestiti delle damigelle. Quello che è successo non sarebbe dovuto essere un motivo di così grande screzio tra noi. Nessuno dei membri della famiglia è mai stato geloso di lei“. Parole taglienti, che non fanno altro che aumentare il grande caos intorno alla Royal Family.

Regina Elisabetta, arriva la smentita di Kate: rotto il silenzio dopo tre giorni

Le parole di Kate Middleton sono arrivate un giorno dopo a quelle del Principe William, suo marito. Infatti proprio nella giornata di ieri William ha respinto ogni accusa di razzismo nei suoi confronti e nei confronti della Regina Elisabetta. Infine il principe ha affermato che a breve si confronterà telefonicamente con Harry.

Ad oggi da Buckingham Palace è arrivato un solo comunicato ufficiale da parte della Royal Family. Nel testo si legge: “L’intera famiglia è rattristata nell’apprendere quanto siano stati difficili gli ultimi anni per Harry e Meghan. Le questioni sollevate, in particolare quella della razza, sono preoccupanti. Anche se alcuni ricordi possono variare, sono temi presi molto sul serio e saranno affrontati dalla famiglia in privato. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri amati della famiglia“.

Però la denuncia di Meghan ha trovato il sostegno anche di Dawn Butler, un membro del Parlamento di Londra. Sempre ai microfoni della Cbs, Butler ha spiegato che le parole di Meghan sono veritiere e rispecchiano la situazione quotidiana delle donne di colore sul posto di lavoro. Infine il membro del Parlamento ha affermato che nel Regno Unito si vive una sorta di razzismo strutturale e bisogna smatellarlo il prima possibile.