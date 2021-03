Olga Kalenchuk ha incantato l’Olimpico nella gara di Europa League tra Roma 3 Shakhtar Donetsk.

Mentre Diletta Leotta è impegnata sul fronte amoroso con Can Yaman, le rivali lavorative stanno aumentando e l’ultima arriva dall’estero. Si tratta della bellissima conduttrice TV dell’Ucraina, Olga Kalenchuk, che durante la gara di Europa League tra Roma e Shakhtar è riuscita a conquistare il pubblico dietro lo schermo e facendo impazzire i presenti a bordo campo.

Bionda, occhi chiari, fisico statuario e un talento eccezionale per la conduzione. Tutto questo è Olga Kalenchuk, il volto ufficiale del club di Donetsk, lo Shakhtar, la cui presenza all’Olimpico durante la sfida vinta per 3-0 dai giallorossi non è passata inosservata.

Olga Kalenchuk, tutti pazzi per la Diletta Leotta ucraina – FOTO

I tifosi giallorossi, se fossero stati presenti all’Olimpico, avrebbero sicuramente dedicato a Olga Kalenchuk dei cori. Sorriso affascinante, lunghi capelli biondi e un innato talento per il giornalismo e condizione televisiva.

Come Diletta Leotta, Olga è una star nel suo paese di origine. Il suo profilo Instagram, al momento della scrittura, vanta un seguito di 58mila followers che sono in costante aumento.

Si candida ad essere una delle presentatrici sportive più amate dai tifosi di tutto il mondo, che sui social hanno subito mostrato di apprezzare la professionalità e la grazie della sorella del centrocampista del Vicebsk, Maksim Kalenchuk.