Netflix, brutta notizia per gli utenti: addio ad un’importante funzione

Molti utenti, anche in Italia, stanno segnalando la comparsa di un messaggio su Netflix che invita a verificare i profili presenti sull’account. Un segnale che porta a pensare alla possibilità che la piattaforma stia facendo dei test sull’eliminazione della condivisione degli account. “Se non vivi con il proprietario di questo account, hai bisogno del tuo account personale per continuare a usufruire del servizio”, questo il messaggio apparso a molti.

Pare, comunque, che per ora basti clicca ‘Verifica in seguito’ in modo da non farlo più apparire. Inoltre, sembra che il messaggio stia comparendo solo sui dispositivi TV e non su smartphone e pc. Secondo alcune fonti, questi test vorrebbero solo verificare quanti account vengono utilizzato senza autorizzazione.

Netflix come TikTok, arriva ‘Risate Lampo’

Netflix sta sperimentando diverse novità per contrastare la concorrenza di Apple, Disney ed Amazon che diventa sempre più pressante. L’ultima idea riguarda una funzionalità simile a quella dei video di TikTok.

Il nome ‘Risate Lampo’ che permette di riprodurre brevi clip simpatiche, provenienti dal catalogo dei contenuti della piattaforma. I video, riprodotti in rapida successione, scorrono in verticale su un feed dedicato. Gli utenti possono anche interagire con i video grazie ai seguenti comandi:

LOL per inviare una reazione al video.

La mia lista per inserire quel determinato filmato in una lista personale.

Condividere: pulsante dedicato alla condivisione del video con gli amici o sulle principali app social.

Play per avviare la riproduzione.

