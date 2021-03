Milano, weekend prima della zona rossa: blindate le zone della movida

Ultimo weekend in arancio scuro per Milano prima della zona rossa. Transennate tutte le aree prese d’assalto dalla movida

Sono previste restrizioni più serrate per Milano che si prepara a vivere l’ultimo weekend in zona ‘arancione scuro’. Le nuove misure che saranno adottate avranno l’intento di evitare gli assembramenti nelle zone prese d’assalto dalla movida.

Saranno dunque blindate la Darsena e i Navigli ed altre zone prese di mira da giovani e famiglie. La decisione è stata varata in seguito agli episodi che si sono verificati nell’ultimo weekend in cui Milano era collocata in zona gialla prima del passaggio in zona arancione.

La decisione è giunta dopo una riunione del Comitato provinciale in Prefettura

Le nuove misure anti-assembramento sono state stabilite in una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. Saranno pertanto transennate tutte le aree prese d’assalto dalla movida milanese.

Chiusi dunque gli accessi laterali della Darsena dove ai primi di marzo, prima che Milano entrasse in zona arancione, è stata allestita una discoteca all’aperto e non sono mancate le risse tra i più giovani tanto da richiedere l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

In quella occasione nelle risse furono lanciate anche bottiglie e bicchieri di vetro ed è stato proprio l’intervento repentino dei militari ad evitare il peggio. L’acceso ai Navigli sarà invece contingentato mentre i locali potranno effettuare solo consegne a domicilio e asporto.

Resta alta l’attenzione anche in altre zone di Milano, tra cui il Duomo e Corso Como.